Об этом 24 Каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что Силы обороны выбивают артиллерию оккупантов на Юге. Россияне же на некоторых участках пытаются компенсировать недостаток артиллерии через FPV-дроны.
Смотрите также Приносят страшные разрушения: что известно о КАБах, которыми Россия бьет по прифронтовым городам
Есть возможность противодействовать
Как отметила Гуменюк, кроме FPV-дронов, оккупанты используют беспилотники других модификаций, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы. Интенсивность таких ударов достаточно высока. Так, на Запорожской и Херсонской областях фиксируют около 170 сбросов в сутки. Часто оккупанты атакуют таким образом мирное население.
Противодействовать этому возможно. Сейчас идет интенсивная работа, чтобы обезопасить и мирное население, и военных от вражеских дронов.
Поэтому мы разворачиваем максимально мощную, насколько это возможно в таких условиях, систему радиоэлектронной борьбы. Проводим сборы, чтобы вражеские дроны не могли долетать даже до середины Днепра. И нам это довольно неплохо удается. Уже даже пропагандисты скулят,
– отметила Гуменюк.
И уже есть хорошие результаты. Российские пропагандисты пишут, что на этих направлениях оккупанты получают большое количество дронов. Но результативность действительно низкая.
Ситуация на Херсонщине: кратко
- Как сообщила Гуменюк, оккупанты уже несколько месяцев подряд пытаются выбить Силы обороны Украины с позиций на направлении Крынок. Только за минувшие сутки там было два штурма. Но никакого результата оккупанты не достигли никакого результата.
- Россияне издеваются над украинцами на временно оккупированной Херсонщине. Они похищают людей, а потом через так называемых "правоохранителей" требуют деньги от семьи.
- В ночь на 30 марта оккупанты снова атаковали Украину "Шахедами". Силы ПВО около трех часов "охотились" на вражеские дроны.