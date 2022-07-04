Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в комментарии "Медиа Центру Украина" 4 июля. 24 канал передает детали.

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Враг обстреливает Юг из-за своей неспособности продвигаться

Наталья Гуменюк заверила, что на Юге Украины наши войска продвигаются специальным способом – медленно, но уверенно. В рамках военной операции сохраняется тишина, то есть сначала ВСУ закрепляют то, что они освободили, а уже потом об этом объявляется в целом.

Так, на суше враг не имеет успехов в продвижении, поэтому использует тактику авиационных и ракетных ударов. Утром 4 июля противник снова ударил ракетами по Нововоронцовке и еще по нескольким общинам на севере Херсонщины – информации о жертвах нет, впрочем, данные еще уточняются, поскольку обстрел был очень развеян.

К сожалению, есть информация о том, что два местных жителя близ Ингульца взорвались на остатках кассетных снарядов врага – один погиб, один с многочисленными осколочными ранениями был госпитализирован. Люди просто занимались полевыми работами.

Это говорит о том, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые не разрываются сразу, а еще долгое время сохраняют ту опасность, которой люди подвергаются,

– подчеркнула Гуменюк.

Руководитель объединенного пресс-центра также сообщила, что продолжаются обстрелы админграницы Николаевской и Херсонской областей, где проходит линия фронта. Там периодически прилетают тяжелые артиллерийские снаряды, которіе разрушают здания.

Люди уже осведомлены, часть эвакуирована, часть знает, как скрываться от таких обстрелов, и, к счастью, этой ночью это были обстрелы по окрестностям, по сельскохозяйственным угодьям, поэтому жертв нет,

– добавила чиновник.

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