Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Он отметил, что гуманитарный штаб нуждается в волонтерах на склады с продовольствием и волонтерах-фармацевтах.

К теме В Киеве и Харькове врага остановили, – Резников

Магазины работают

"В 07:00 закончился комендантский час, начали работу магазины, где можно купить товары первой необходимости. Работают аптеки, зоомагазины, зооаптеки", – сообщил Поворозник.

По словам заместителя, для сообщения между правым и левым берегом работают 2 моста – Северный и Дарницкий. Кроме того, отметил, что все водители столицы должны избегать полосы общественного транспорта, пропускать "скорые" и машины с гуманитарной помощью.

Нужны волонтеры

"В городе продолжает работать гуманитарный штаб. Мы накапливаем запасы продуктов. Сегодня также необходимы волонтеры. Кроме того, нужны волонтеры-фармацевты для работы с партиями медикаментов, которые поступают в Киев", – отметил Поворозник.

Справка. Для того, чтобы стать волонтером гуманитарного штаба нужно заполнить форму для волонтеров. Карта гуманитарных штабов Киева.

Городская власть призывает сети частных аптек организовать работу, чтобы киевляне имели доступ к лекарствам. Для этого бизнесу надо обратиться в гуманитарный штаб.

Важно! Жильцам рекомендуют без необходимости не покидать дома или не отходить от них на дальнее расстояние. По первым сигналам тревоги – спускаться в укрытие.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!