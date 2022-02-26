Практически в каждом населенном пункте никто из представителей власти не покинул свои места. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Они работают, несмотря на постоянные обстрелы или деятельность вражеских ДРГ в городах.
Ситуация полностью контролируется по всей территории Украины,
– подчеркнул Подоляк.
Хотят нанести поражение мирным
Подоляк подчеркнул, что россияне хотят нанести поражение даже не военной инфраструктуре, а мирным гражданам.
Однако политик еще раз подчеркнул – ситуация абсолютно контролируемая. Власти точно понимают, что дальше будет делать агрессор.
"ВСУ отбивают все, что возможно. Нацполк контролирует ситуацию по городам. Главное – нет никаких переходов чиновников на сторону россиян, как в 2014 году", – заметил Подоляк.
Он подытожил, что Украина точно победит.
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