Практично у кожному населеному пункті ніхто з представників влади не залишив своїх місць. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Вони працюють, попри постійні обстріли чи діяльність ворожих ДРГ у містах.

Ситуація повністю контрольована по всій території України,

– наголосив Подоляк.

Хочуть нанести ураження мирним

Подоляк наголосив, що росіяни хочуть нанести ураження навіть не військовій інфраструктурі, а мирним громадянам.

Однак політик ще раз наголосив – ситуація абсолютно контрольована. Влада точно розуміє, що далі буде робити агресор.

"ЗСУ відбивають все, що можливо. Нацполк контролює ситуацію по містах. Головне – немає жодних переходів чиновників на бік росіян, як у 2014 році", – зауважив Подоляк.

Він підсумував, що Україна точно переможе.