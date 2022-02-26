Практично у кожному населеному пункті ніхто з представників влади не залишив своїх місць. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Вони працюють, попри постійні обстріли чи діяльність ворожих ДРГ у містах.
Ситуація повністю контрольована по всій території України,
– наголосив Подоляк.
Хочуть нанести ураження мирним
Подоляк наголосив, що росіяни хочуть нанести ураження навіть не військовій інфраструктурі, а мирним громадянам.
Однак політик ще раз наголосив – ситуація абсолютно контрольована. Влада точно розуміє, що далі буде робити агресор.
"ЗСУ відбивають все, що можливо. Нацполк контролює ситуацію по містах. Головне – немає жодних переходів чиновників на бік росіян, як у 2014 році", – зауважив Подоляк.
Він підсумував, що Україна точно переможе.