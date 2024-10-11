За минувшие сутки враг 7 раз пытался прорвать украинскую оборону на Краматорском направлении. Бои шли у Орехового, Васильевки, Часового Яра и Ступочек. Россияне применяют более хаотичную тактику штурмов. Об этом рассказал Николай Зинько, командир огневой поддержки 5 ОШБР в эфире телемарафона “Единые Новости”, передает 24 Канал.

Смотрите также Последний населенный пункт на Луганщине: почему россияне пытаются захватить Белогоровку

Пехотные штурмы вместо танков

Николай Зинько отмечает, что сейчас россияне постоянно направляют на украинские позиции малые пехотные группы. Россиянам способствует сухая погода и пока что длинный световой день.

Российские части на Краматорском направлении понесли большие потери в технике, поэтому пока не применяют ее.

Враг открывает артиллерийский и минометный огонь, после чего пехотные группы пытаются пробить оборону или незаметно пробраться к передним линиям украинских защитников. Такие атаки не дают результата.

“Мотивацией” россиян идти на самоубийственные атаки Зинько называет не так патриотизм, как страх быть убитыми своими собратьями.

Если этот военный где-то откажется или убегает, скорее всего, его свои же после этого застрелят. Выбор у них не большой, что еще раз доказывает, что это страна рабов,

– отмечает Николай Зинько.

Он подчеркивает, что украинские артиллеристы удачно дают ответный огонь, как только видят откуда враг начинает обстрел.

Авиация россиян, по его словам, бьет по украинским позиция скорее хаотично. Частым явлением становятся удары КАБов по мирным населенным пунктам, потому что агрессор не выбирает конкретную цель для ударов.

Дронов-камикадзе у противника, вероятно, достаточно много, ведь иногда вражеский дрон может вылететь на украинские позиции даже без предварительной разведки и из-за малой автономности впоследствии просто упасть в поле, не найдя цели.

Напомним, ситуация остается самой сложной на Покровском направлении, где россияне осуществляют десятки попыток штурма украинских позиций.