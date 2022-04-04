Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск достигли 64 тысяч.
Читайте также Россия спланировала для украинцев новый Голодомор
Ситуация в Беларуси неизменна
Продолжается вывод из лечебных учреждений Беларуси транспортабельных раненных российских оккупантов, тяжёлые же остаются в Беларуси.
Вывоз трупов из беларуских моргов проходит медленно, но процесс идёт.
Продолжает расти нагрузка в медучреждениях Белгородской, Ростовской и Курской областей. Очевидно, что это направление в ближайшее время может стать наиболее перегруженным.
Ситуация во временно оккупированном Крыму
На территории оккупированного полуострова Крым ситуация с раненными в лечебных учреждениях стабильно критическая. Отмечается нехватка койкомест, медикаментов и прочего.
Очевидно, что в случае контрнаступления Украины на южный плацдарм, больницы полуострова Крым попросту не смогут справиться с наплывом раненных.
Это приведёт к росту смертности среди раненных, который и так в российских лечебных учреждениях и на оккупированном полуострове выше показателей смертности, которые были в медучрежжениях Беларуси.
Зеленский: Я приглашаю Меркель и Саркози посетить Бучу – смотрите видео