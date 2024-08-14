Такое предположение в разговоре с 24 Каналом высказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что вряд ли начальника российского генштаба Герасимова отстранили, он скорее просто отошел на задний план.

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ФСБ – менеджер, который должен стабилизировать ситуацию

Ступак объяснил, что режим КТО вводится приказом директора ФСБ России, после чего создается штаб, который управляется ФСБ и именно ему подчиняются все другие органы из регионов: военные, полицейские, следственный комитет, спасатели и другие.

ФСБ – это тот экстремальный менеджер, который должен очень быстро стабилизировать ситуацию. Путин очень сильно полагается на ФСБ. Но теперь есть информация, что сверху всей этой "надстройки" Путин еще и поставил "вишенку" в лице Дюмина,

– отметил Ступак.

Бывший сотрудник СБУ рассказал, что Дюмин – бывший охранник Путина, потом работал в минобороны России, был также губернатором Тульской области, сейчас помощник российского диктатора.

У Дюмина много полномочий, но мало ответственности

Дюмин отправлен на Курщину как "куратор КТО" с ненормированными полномочиями. Он в частности должен будет передавать указания от Путина в органы низшего уровня.

"Полномочия у него широкие, а ответственности – ноль. Он будет "глазом государя", докладывать Путину, что видит, что слышит, какая в целом ситуация. Ему нужен один человек, который будет говорить ему правду, насколько это возможно, и выполнять все его поручения, которые он будет давать этому штабу", – отметил Ступак.

Согласно информации Главкома ВСУ Александра Сырского, украинские Силы обороны на Курщине продвинулись от 1 до 3 километров на отдельных направлениях, а также взяли контроль над площадью около 40 квадратных километров. Украина контролирует 74 населенных пункта.