Об этом 24 Каналу сказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш. Он отметил, что врагу удается достигать минимального успеха ценой значительных потерь.

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Россияне ценят технику, а не людей

На линии, где оборону держит бригада "Рубеж", одним из самых горячих направлений является населенный пункт Спорное. В течение последнего месяца на этом оттенке фронта украинские военные уничтожили примерно 30 единиц техники различного вида – танков, БТР, МТЛБ и тому подобное.

Противник постоянно штурмует. Ценой 30 единиц техники врагу все же удалось захватить несколько наблюдательных пунктов,

– отметил Отченаш.

На самом деле россияне долгий период не проводили штурмы с техникой. Оккупанты в течение 2 – 3 месяцев накапливали технику и сейчас начали ее применять в большом количестве.

Есть период, когда противник не применяет технику, боится высовываться даже из своих ангаров из-за того, что как только мы видим движение или слышим звук техники, то сразу туда вылетает разведка, а потом FPV-дроны, бомберы и тому подобное,

– сказал командир экипажа БпЛА "Кара небесная".

В то же время ни для кого не секрет, что офицерскому составу воинских частей безразлично на своих солдат. Они сознательно отправляют их на смерть.

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"Если солдату что-то не нравится и он выступает против, то его могут просто расстрелять. У нас были перехваты разговоров, в которых рассказывают, что если военнослужащие отказывались идти на штурм, то их просто ликвидировали", – добавил Отченаш.