Про це 24 Каналу сказав командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш. Він наголосив, що ворогу вдається досягати мінімального успіху ціною значних втрат.

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Росіяни цінують техніку, а не людей

На лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", одним з найгарячіших напрямків є населений пункт Спірне. Протягом останнього місяця на цьому відтінку фронту українські військові знищили приблизно 30 одиниць техніки різного виду – танків, БТР, МТЛБ тощо.

Противник постійно штурмує. Ціною 30 одиниць техніки ворогу все ж вдалося захопити декілька спостережних пунктів,

– зазначив Отченаш.

Насправді росіяни довгий період не проводили штурми з технікою. Окупанти протягом 2 – 3 місяців накопичували техніку й зараз почали її застосовувати у великій кількості.

Є період, коли противник не застосовує техніку, боїться висовуватися навіть зі своїх ангарів через те, що як тільки ми бачимо рух або чуємо звук техніки, то відразу туди вилітає розвідка, а потім FPV-дрони, бомбери тощо,

– мовив командир екіпажу БпЛА "Кара небесна".

Водночас ні для кого не секрет, що офіцерському складу військових частин байдуже на своїх солдатів. Вони свідомо відправляють їх на смерть.

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"Якщо солдату щось не подобається і він виступає проти, то його можуть просто розстріляти. У нас були перехоплення розмов, у яких розповідають, що якщо військовослужбовці відмовлялися йти на штурм, то їх просто ліквідовували", – додав Отченаш.