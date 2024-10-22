Про це повідомили аналітики DeepState. Вони оновили свою мапу бойових дій вночі 22 жовтня.

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Ситуація на фронті 22 жовтня: карта DeepState

За словами аналітиків, окупанти просунулися біля Неліпівки, Курахового, Водяного та в Лисівці.

Зауважимо, що селище Неліпівка розташоване в Бахмутському районі Донецької області. Місто Курахове, а також села Водяне й Лисівка – в Покровському.

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Росіяни просунулися в Лисівці: дивіться на карті

Просування загарбників біля Курахового: дивіться на карті

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Окупанти покращили свої позиції біля Неліпівки: дивіться на карті

Агресор просунувся біля Водяного: дивіться на карті