Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он сообщил, что сейчас вблизи города продолжаются боевые действия. Российские захватчики пытаются продвинуться в сторону местного нефтеперерабатывающего завода и хотят взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут.

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Снегирев отмечает, что не нужно паниковать из-за ситуации , которая сложилась вблизи Лисичанска. Географически город расположен выше, чем все соседние города и деревни. Это позволяет Вооруженным Силам Украины держать под огневым контролем ближайшие населенные пункты с помощью ствольной артиллерии.

Не стоит забывать, что россияне сконцентрировали на территории Луганской области огромное количество живой силы и техники – по разным оценкам, от 50 до 60 батальонно-тактических групп. Общая численность БТГр, которую кафиры привлекли на войне против Украины – около 106 – 110. Против такого количества нелегко бороться.

Можно говорить, что на определенном участке фронта коэффициент преимущества россиян в живой силе от 1 до 7 – от 1 до 10. Они используют тактику продавления украинской обороны с помощью живой силы, – отметил Дмитрий Снегирев.

Если в Лисичанске начнутся уличные бои, то российская оккупационная армия может понести колоссальные потери . К примеру, после боев в Северодонецке захватчики вывели из Луганской области 76-ю десантно-штурмовую дивизию, которую считают одной из лучших. У одной из других дивизий вообще потери были до 60% в живой силе.

Потери мобилизованных и боевиков из Донецка и Луганска вообще никто не считает. Известно, что только в Первомайске в больнице лежало около 900 военных, из них 300 – погибли из-за некачественной медицинской помощи.

Именно поэтому возможный штурм Лисичанска может превратиться для российских кафиров в большие проблемы.

Есть все основания полагать, что Лисичанск может превратиться в могильник для вооруженных сил России, – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

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