Об этом в эфире 24 Канала рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, с наступлением непогоды украинцам на оккупированных территориях не привозят даже хлеба и лекарства.
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"Русский мир" в оккупированной Луганской области
Гайдай отметил, что непогода окончательно парализовала жизнь на оккупированных территориях. В магазины не привезли пищевых продуктов, все полки пустые, в аптеках нет лекарства.
"Ждуны" говорят, что "при Украине было гораздо лучше", и что ни разу не было такого, чтобы им не привозили продуктов в магазины, потому что не смогла доехать определенная машина. Это уже говорит о кричащих нюансах, которые там происходят,
– заметил он.
Экс-председатель Луганской ОВА подчеркнул, что люди увидели, что на самом деле означает "русский мир". Он вспомнил, что Россия полностью уничтожила город Попасная, а сейчас говорит, что нет смысла его восстанавливать.
Гайдай о ситуации в оккупированной Луганской области: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- В Украине уже 405 день полномасштабной войны. Российские террористы продолжают обстреливать населенные пункты и не оставляют попыток полностью захватить Донецкую область. Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны отразили еще 69 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.
- За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из РСЗО. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины, ведь Россия продолжает использовать тактику террора.
- Авиация Сил обороны нанесла еще 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный беспилотник. Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника.