Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, з настанням негоди українцям на окупованих територіях не привозять навіть хліба та ліків.

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"Русскій мір" на окупованій Луганщині

Гайдай зазначив, що негода остаточно паралізувала життя на окупованих територіях. У магазини не привезли харчових продуктів, усі полички порожні, в аптеках нема ліків.

"Ждуни" кажуть, що "при Україні було набагато краще", і що жодного разу не було такого, щоб їм не привозили продуктів у магазини, бо не змогла доїхати певна машина. Це вже говорить про кричущі нюанси, які там відбуваються,

– зауважив він.

Ексголова Луганської ОВА підкреслив, що люди побачили, що насправді означає "русскій мір". Він пригадав, що Росія повністю знищила місто Попасна, а зараз говорить, що нема сенсу його відновлювати.

Гайдай про ситуацію на окупованій Луганщині: дивіться відео

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