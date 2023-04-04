Про це в ефірі 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, з настанням негоди українцям на окупованих територіях не привозять навіть хліба та ліків.
Зверніть увагу Для підтримки Путіна: як Кремль хоче під вибори "роздати" паспорти мільйонам жителів Донбасу
"Русскій мір" на окупованій Луганщині
Гайдай зазначив, що негода остаточно паралізувала життя на окупованих територіях. У магазини не привезли харчових продуктів, усі полички порожні, в аптеках нема ліків.
"Ждуни" кажуть, що "при Україні було набагато краще", і що жодного разу не було такого, щоб їм не привозили продуктів у магазини, бо не змогла доїхати певна машина. Це вже говорить про кричущі нюанси, які там відбуваються,
– зауважив він.
Ексголова Луганської ОВА підкреслив, що люди побачили, що насправді означає "русскій мір". Він пригадав, що Росія повністю знищила місто Попасна, а зараз говорить, що нема сенсу його відновлювати.
Гайдай про ситуацію на окупованій Луганщині: дивіться відео
Що відбувається на фронті: останні новини
- В Україні вже 405 день повномасштабної війни. Російські терористи продовжують обстрілювати населені пункти та не полишають спроб повністю захопити Донецьку область. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони відбили ще 69 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.
- Упродовж минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з РСЗВ. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України, адже Росія і надалі використовує тактику терору.
- Авіація Сил оборони завдала ще 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий розвідувальний безпілотник. Окрім того, українські ракетники та артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.