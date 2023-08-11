Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что подразделения "Шторм-Z" хуже подготовлены, чем вагнеровцы, но лучше оснащены.
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"В основном в наступление идут "Шторм-Z" – зеки, подписавшие контракт с минобороны России. Они хуже подготовлены, чем вагнеровцы, но лучше оснащены. Их разбавляют бойцами "Ахмата". Буквально по 2 – 3 бойца на подразделение, чтобы они их контролировали, не убегали никуда, шли в наступление", – объяснил он.
Артиллерийская подготовка россиян
Сергей Гайдай отметил, что основной танк россиян в Луганском направлении – Т-72. Также ВСУ фиксируют и уничтожают вражеские Т-90 "Прорыв". У россиян нет проблем с техникой и боекомплектами.
Перед наступлением они проводят артиллерийскую подготовку по 4 – 6 часов. Это адский артиллерийский занавес. Такого наши защитники не видели даже с начала полномасштабного вторжения,
– подчеркнул он.
Ситуация на Луганском направлении: последние новости
- Сергей Гайдай рассказал, что ситуация в Луганской области тяжелая, но под контролем Сил обороны Украины. Россияне пытались провести "огромное наступление", но его остановили украинские защитники. Оккупанты не оставляют попыток продвигаться вперед с помощью авиации, тяжелой техники и большого количества обстрелов.
- Оккупанты похитили из больниц временно оккупированной Луганской области медицинское оборудование, которое туда закупили до 24 февраля 2022 года, и вывезли его в "медгородок" в Луганск. Все больницы на оккупированной территории переполнены ранеными россиянами, но профессиональную медпомощь им оказать не могут. Раненым средней тяжести приписывают, что это "легкое ранение", и отправляют на фронт. Офицеров лечат нормально.
- Скорее всего, захватчики ставят своей целью выйти на административные границы Луганской области.