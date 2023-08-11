Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал 24 Каналу, что подразделения "Шторм-Z" хуже подготовлены, чем вагнеровцы, но лучше оснащены.

Смотрите также ВСУ продвинулись под Угледаром, а россияне прут на Белогоровку: изменения карты фронта за неделю

"В основном в наступление идут "Шторм-Z" – зеки, подписавшие контракт с минобороны России. Они хуже подготовлены, чем вагнеровцы, но лучше оснащены. Их разбавляют бойцами "Ахмата". Буквально по 2 – 3 бойца на подразделение, чтобы они их контролировали, не убегали никуда, шли в наступление", – объяснил он.

Артиллерийская подготовка россиян

Сергей Гайдай отметил, что основной танк россиян в Луганском направлении – Т-72. Также ВСУ фиксируют и уничтожают вражеские Т-90 "Прорыв". У россиян нет проблем с техникой и боекомплектами.

Перед наступлением они проводят артиллерийскую подготовку по 4 – 6 часов. Это адский артиллерийский занавес. Такого наши защитники не видели даже с начала полномасштабного вторжения,

– подчеркнул он.

Ситуация на Луганском направлении: последние новости