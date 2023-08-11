Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів 24 Каналу, що підрозділи "Шторм-Z" гірше підготовлені, ніж вагнерівці, але краще оснащені.
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"В основному у наступ йдуть "Шторм-Z" – зеки, які підписали контракт із міноборони Росії. Вони гірше підготовлені, ніж вагнерівці, але краще оснащені. Їх розбавляють бійцями "Ахмату". Буквально по 2 – 3 бійці на підрозділ, щоб вони їх контролювали, не втікали нікуди, йшли у наступ", – пояснив він.
Артилерійська підготовка росіян
Сергій Гайдай зазначив, що основний танк росіян на Луганському напрямку – Т-72. Також ЗСУ фіксують та знищують ворожі Т-90 "Прорив". У росіян нема проблем із технікою та боєкомплектами.
Перед наступом вони проводять артилерійську підготовку по 4 – 6 годин. Це пекельна артилерійська завіса. Такого наші захисники не бачили навіть від початку повномасштабного вторгнення,
– підкреслив він.
Ситуація на Луганському напрямку: останні новини
- Сергій Гайдай розповів, що ситуація на Луганщині важка, але під контролем Сил оборони України. Росіяни намагалися провести "величезний наступ", але його зупинили українські захисники. Окупанти не полишають спроб просуватися вперед за допомогою авіації, важкої техніки та великої кількості обстрілів.
- Окупанти викрали із лікарень тимчасово окупованої Луганщини медичне обладнання, яке туди закупили до 24 лютого 2022 року, і вивезли його до "медмістечка" в Луганськ. Усі лікарні на окупованій території переповнені пораненими росіянами, але фахову меддопомогу їм надати не можуть. Пораненим середньої важкості приписують, що це "легке поранення", і відправляють на фронт. Офіцерів лікують нормально.
- Найімовірніше, загарбники ставлять собі мету вийти на адміністративні кордони Луганської області.