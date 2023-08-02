Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що поки туди довозять важких "трьохсотих" окупантів, вони стають "двохсотими".

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"Пораненим середньої важкості приписують, що це "легке поранення" і відправляють на фронт. Офіцерів лікують нормально", – розказав Гайдай.

Яка ситуація на Луганщині

Ситуація на Луганщині, за словами ексголови Луганської ОВА, напружена та важка, але контрольована Силами оборони України. Росіяни 2 тижні тому намагалися провести "величезний наступ", але його українські оборонці зупинили. Однак окупанти не полишають спроб намагатися просуватися вперед за допомогою авіації, важкої техніки та великої кількості обстрілів.

Кидають в наступ роти солдатів, але нині нічого не допомагає. Там стабілізували Сили оборони ситуацію і вже тримають під контролем,

– наголосив Гайдай.

Завдання росіян

Окупанти на Луганщині зібрали понад 1000 одиниць важкої техніки, багато боєкомплекту та близько 100 тисяч особового складу. Ворог може вести артилерійський обстріл 4 години поспіль.

"Вони хочуть, найімовірніше, вийти на адмінкордони Луганської області, бо це завдання ніхто не скасовував", – додав колишній очільник Луганської ОВА.

Також окупанти, ймовірно, ставлять собі за мету і відтіснити українські війська, аби послабити позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. Там, де є успіхи. Щоби звідти українські резерви перекинули на Сватівсько – Куп'янський напрямок чи у напрямку Кремінна – Лиман. Окрім того, можливо, росіяни хочуть розколоти угруповання Збройних Сил України на дві частини. Однак, це маловірогідно.

Що відбувається на фронті: дивіться відео

Хто воює на боці ворога

На Луганщині є підрозділи окупантів "Шторм Z" – зеків, які уклали контракти з міноборони Росії. Їх контролюють кадирівці з підрозділу "Ахмат".

"Ці всі сили – це більше мобілізація спрацювала. Плюс робота по тюрмах не закінчилася. Набір у "Вагнера" закінчився, а "Шторм Z" – досі продовжується", – зауважив Сергій Гайдай.

Ситуація на фронті