Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что российские оккупанты имеют проблемы с резервами. Фактически они перебрасывают новые подразделения сразу на фронт.

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Пробуют хоть как-то пополнить потери

Как отметил Андрющенко, все свидетельствует о том, что у россиян есть проблемы с пополнением. Подразделения максимально быстро перебрасывают на линию фронта.

Преимущественно в этих крытых "Уралах" и КамАЗах находится личный состав. За ним едут грузовики с боекомплектом и различным другим хламом. Направляются в направлении Розовка – Пологи. И потом сразу на фронт. Пытаются пополнить то, что теряют,

– сказал Андрющенко.

Также оккупанты стягивают огромное количество подбитой техники на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, где организовали ремонтную базу. Очевидцы сообщают, что там находится действительно колоссальное количество различных подбитых БМП, танков и т.п.

Параллельно оккупанты интенсивно перевозят что-то до Приморска Запорожской области. Эти грузовики едут в сопровождении гражданских машин. Есть предположение, что так россияне перевозят ракеты к РСЗО.

Двигаются колоннами. Если не успевают, то идут ночевать на Бульваре Шевченко в Мариуполе. Размещают все вблизи жилой застройки. Они понимают, что мы не будем атаковать, ведь там до домов 20-30 метров,

– отметил Андрющенко.