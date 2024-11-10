Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что россияне используют гражданские грузовики для того, чтобы маскировать переброску военных сил. Личный состав и техника направляется в сторону Розовки и Пологов Запорожской области.

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Перемещение российских сил

Петр Андрющенко отметил, что оккупанты переправляют свои войска и технику через Мариуполь для усиления горячих направлений. Все движется в сторону Курахово.

Какая ситуация возле Курахово: смотрите на карте

"Таким образом они пытаются новыми людьми быстро затыкать дыры, из-за тех потерь, которые несут. Такие переброски не похожи на то, что россияне накапливают резервы", – отметил он.

Андрющенко отметил, что эти подразделения сразу будут принимать непосредственное участие в штурмовых действиях.

Также новым является и то, что россияне в лагерях для новомобилизованных вблизи Бердянска и Мариуполя начали формировать группировки из остатков войск, которым удалось выжить на севере Донецкой области.

Это впервые за долгий период, когда подразделения, которые отвели на ротацию базируются вместе с подразделениями, которые тренируются. Это означает, что россияне не успевают набирать то количество контрактников, которое им нужно, учитывая потери,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

Он сделал вывод, что у россиян еще есть живая сила, которую они сразу отправляют на передовую, однако темпы набора не соответствуют их потребностям. Это означает, что тактика Сил обороны по обезвреживанию личного состава россиян работает неплохо, а их ресурсы не безграничны.

Стоит добавить, что российские атаки на востоке и юге Украины продолжаются, о чем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил генералу США Кристоферу Каволи во время телефонного разговора. Сырский отметил, что ситуация на фронте обостряется, в частности на Покровском и Кураховском направлениях. Каволи заверил, что США продолжат поддерживать Украину вооружением и техникой.