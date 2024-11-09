Главнокомандующий Александр Сырский провёл очередной телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи, передает 24 Канал.

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Россияне наступают

По словам Сырского, он поделился с Каволи последними сводками по обстановке на фронте.

"Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению", – признался генерал. Он подчеркнул, что враг продолжает наступление, сосредотачивая основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

Кроме того, Украина располагает информацией о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск.

В свою очередь Каволи подтвердил, что американская сторона будет неуклонно придерживаться взятых на себя обязательств по обеспечению Сил обороны Украины задекларированной номенклатурой вооружения и военной техники.

Напомним, что за октябрь враг оккупировал около 490 квадратных километров украинской территории. Это самый большой показатель за 2024 год и за время контрнаступления, который длится с октября 2023 года.