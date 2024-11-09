Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента Владимира Зеленского.

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Зеленский обеспокоен ситуацией возле Курахово

Сегодня украинский лидер заслушал доклад военных и Министерства обороны. Главное о ситуации на фронте рассказали Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич, министр обороны Украины Рустем Умеров.

Больше всего внимания сейчас – Кураховскому направлению,

– подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что наша оборонная промышленность пересекла отметку в первые сто единиц ракетного вооружения в этом году.

Президент также подтвердил, что сейчас уже более 800 компаний работают над производством оружия для наших защитников и защитниц.

Кстати, по состоянию на сегодняшнее утро на Кураховском направлении Силы обороны за сутки отбили 40 российских атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Берестков, Новоселидовка, Новодмитровка, Вознесенка, Максимовка, Антоновка, Дальнего и Катериновка.