В вечерней речи президент Зеленский вспомнил о жестоких российских атаках на украинские города, которые произошли на этой неделе. Глава государства резко обратился к партнерам, передает 24 Канал.

Смотрите также Чем закончилась массированная атака россиян на Курщине: обзор фронта от Свитана

ПВО стоит без дела, пока люди гибнут

Политик отметил, что Украина ежедневно страдает от вражеских авиационных ударов. Между тем не прекращается диалог Киева с партнерами по усилению нашей противовоздушной обороны. На каждой встрече с союзниками власть всегда начинает разговор о дополнительных системах ПВО.

По словам Зеленского, в Европе еще достаточно систем ПВО, которые могут обеспечить Украине действительно надежную защиту.

И это нельзя понять – когда ПВО просто стоит. Стоит без дела тогда, когда каждая система может спасти сотни, а то и тысячи жизней. Мы продолжим убеждать наших партнеров,

– подчеркнул президент.

К слову, по данным СМИ, США отправят Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS на фоне усиления атак российских беспилотников и ракет.

Также стало известно, что ВСУ планируют испытания новой ракеты ПВО от эстонской компании Frankenburg Technologies, которая имеет низкую стоимость и предназначена для борьбы с дронами.