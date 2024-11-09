У вечірній промові президент Зеленський згадав за жорстокі російські атаки на українські міста, які відбулися цього тижня. Глава держави різко звернувся до партнерів, передає 24 Канал.

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ППО стоїть без діла, поки люди гинуть

Політик зазначив, що Україна щодня потерпає від ворожих авіаційних ударів. Тим часом не припиняється діалог Києва із партнерами щодо посилення нашої протиповітряної оборони. На кожній зустрічі із союзниками влада завжди починає розмову про додаткові системи ППО.

За словами Зеленського, у Європі ще достатньо систем ППО, які можуть забезпечити Україні справді надійний захист.

І це не можна зрозуміти – коли ППО просто стоїть. Стоїть без діла тоді, коли кожна система може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Ми продовжимо переконувати наших партнерів,

– наголосив президент.

До слова, за даними ЗМІ, США відправлять Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS на тлі посилення атак російських безпілотників і ракет.

Також стало відомо, що ЗСУ планують випробування нової ракети ППО від естонської компанії Frankenburg Technologies, яка має низьку вартість і призначена для боротьби з дронами.