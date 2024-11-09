Ця заява була зроблена після нещодавньої зустрічі заступника міністра оборони генерала Анатолія Клочка з керівництвом естонської компанії, інформує 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Що відомо про нову ракету

Узагалі подробиць про ракету мало, оскільки робота над проектом триває. Нова естонська ракета, імовірно, здатна вражати повітряні цілі на висоті до 2 000 метрів. Вона передусім призначена для боротьби з безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Попередні зображення ракети, яка, ймовірно, є новою моделлю, були опубліковані прес-службою Міністерства оборони.

За словами представника Frankenburg Technologies, якщо їхній новий зразок озброєння позитивно продемонструє себе в руках українських військових, то у подальших планах можна організувати і виробництво цих ракет в Україні. При цьому, відкриті й обговорення, як саме буде фінансуватися виробництво.

На сайті Frankenburg Technologies не вказано конкретних деталей щодо ракети протиповітряної оборони, але представники наголошують, що ціль компанії – "розробляти ракетні системи, які у десять разів доступніші, у сто разів швидші у виробництві і в кількостях, що значно перевершують наявні можливості галузі".



Естонія розробила ракету для ППО, щоб збивати дрони / Фото з сайту Frankenburg Technologies

Тобто фактично йдеться про доволі амбітну мету розробити передусім антидроновий засіб, ціна на який не сягала захмарних сотень тисяч доларів за ракету, яка має збивати у рази дешевші безпілотники.

Яка ціна естонської ракети

Міністерство оборони України повідомляло, що ЗСУ отримають перші зразки ракет, вироблених в Естонії, упродовж наступних кількох місяців.

Аналітики припустили, що вартість ракети від Frankenburg Technologies може сягати всього лише декількох тисяч доларів. У червні 2023 року з'явилися повідомлення про те, що Естонія має намір активно розробляти економічно ефективні безпілотні системи та заходи протидії новим загрозам. Ця ініціатива ґрунтується на аналізі оперативного досвіду Збройних сил України.

І одним з пунктів плану була надзвичайно дешева ракета проти безпілотників, ціна якої була озвучена на рівні близько 2 тисяч доларів,

– уточнюють аналітики.

Тож, ракета буде дешевшою за більшість зразків дронів, які застосовують на фронті. Ба більше, тоді ж повідомляди, що нову розробку планують протестувати наприкінці цього року.

Оцінити ефективність розробки наші військові зможуть переконатися на практиці вже невдовзі. Водночас у випадку швидкого масштабування, аналітики вважають, це буде чудово, адже таке озброєння у парі із зенітними FPV-дронами будуть найефективнішим способом знищувати "крила" противника.