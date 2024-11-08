Що з цього вийшло та інші події на фронті проаналізував в щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Деталі Росіяни окупували Новоолексіївку та просунулися біля трьох населених пунктів, – DeepState

Нові дрони

Росія продовжує масово атакувати Україну іранськими безпілотниками. Останнім часом до них почали приєднувати термобаричні снаряди, що є більш небезпечними, за звичайні бойові частини.

Зараз "Шахеди" цілять на житлові будинки – це чистий геноцид. Адже від таких дронів мало рятують 2 стіни, та навіть 10,

– прокоментував Світан.

Якщо до житлової будівлі заходить аерозоль, який розпиляє безпілотник, а потім відбувається підрив, то випалюється все.

До того ж, аби заплутати українську систему ППО, ворог використовує фальшиві дрони без бойових частин, які важко виявити.

Полковник запасу наголосив, що протидіяти дронам можна двома способами:

знищувати виробництва ще на території Росії;

залучати зенітно-ракетні комплекси та авіацію, аби збивати дрони на підльоті до українських кордонів і не пропускати їх до житлових кварталів.

Проте не вся авіація підходить для роботи по таких цілях через різницю швидкостей. Ідеально по БпЛА працюють легкомоторні штурмовики на кшталт Embraer EMB 314 Super Tucano.

Бої на Сіверському напрямку

На фронті ворог активізувався на Сіверському напрямку.

Кинули багато військ на Сіверський напрямок з основним завданням – витиснути наш гарнізон з Білогорівки Луганської області, щоб Путін міг покласти це під ялинку росіянам, тим самим хоч якось перекрити проблеми з економікою,

– прокоментував військовий експерт.

Бої на Курщині

Видання Forbes написало, що 7 листопада відбулась одна з найкривавіших атак росіян разом з північнокорейськими військами на Курщині.

Світан розповів, що атаки відбувалися по кількох напрямках: біля Суджі, в районі Ольгівки тощо.

Втім штурм не вдався, кілька рот ворога були ліквідовані або взяті в полон.

Йдуть в атаку переважно живою силою, з великою кількістю малих тактичних груп, іноді підключається техніка, на деяких напрямках там вона ще може працювати. Але з двох флангів наші дронники та артилерія накривають ці атаки,

– резюмував Світан.