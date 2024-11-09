Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення українського президента Володимира Зеленського.

Дивіться також ППО стоїть без діла, – Зеленський поскаржився на союзників на тлі терористичних атак Росії

Зеленський стурбований ситуацією біля Курахового

Сьогодні український лідер заслухав доповідь військових та Міністерства оборони. Головне про ситуацію на фронті розповіли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич, міністр оборони України Рустем Умєров.

Найбільше уваги зараз – Курахівському напрямку,

– наголосив Зеленський.

Також він зазначив, що наша оборонна промисловість перетнула позначку в перші сто одиниць ракетного озброєння цього року.

Президент також підтвердив, що зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших захисників та захисниць.

До речі, станом на сьогоднішній ранок на Курахівському напрямку Сили оборони за добу відбили 40 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Іллінки, Берестків, Новоселидівки, Новодмитрівки, Вознесенки, Максимівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.