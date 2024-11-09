С начала суток произошло 153 боевых столкновения. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском и Кураховском направлениях, передает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении оккупанты 2 раза безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг 8 раз атаковал наши укрепления вблизи Кучеровки, Кругляковки и Лозового. По состоянию на 22:00 продолжаются 5 боестолкновений.

На Лиманском направлении было остановлено 14 штурмовых действий врага неподалеку Грековки, Невского, Торского и Белогоровки. Сейчас российская атака продолжается у Грековки.

На Северском направлении наши подразделения отбили атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении завершились неудачей 2 попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 9 раз штурмовали в районе Торецка, Дилиевки, Щербиновки и Нелиповки. Продолжаются боевые действия в четырех локациях – враг давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.

На Покровском направлении противник совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луча, Лисовки и Григорьевки. До сих пор продолжается три боестолкновения. Предварительно, здесь наши воины ликвидировали 180 и ранили 210 оккупантов. Уничтожено три танка, десять боевых бронированных машин, 19 единиц автомобильной техники и четыре миномета. Также девять единиц автомобильной техники и одну артиллерийскую систему.

На Кураховском направлении насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Катериновки и Антоновки. Бои продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении украинскими воинами отражено 5 атак вражеских подразделений в районах Богоявленки, Трудового и Максимовки.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили одну атаку противника в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении 3 вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курщине украинские бойцы держат оборону, отражая четыре атаки врагов. Всего за сегодня противник совершил 18 попыток атаковать наши подразделения.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.