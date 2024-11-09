З початку доби відбулося 153 бойових зіткнення. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському і Курахівському напрямках, передає 24 Канал із посиланням на зведення Генштабу.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти 2 рази безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог 8 разів атакував наші укріплення поблизу Кучерівки, Кругляківки та Лозового. Станом на 22:00 тривають 5 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку було зупинено 14 штурмових дій ворога неподалік Греківки, Невського, Торського та Білогорівки. Наразі російська атака триває біля Греківки.

На Сіверському напрямку наші підрозділи відбили атаку поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку завершились невдачею 2 спроби загарбників просунутися вперед поблизу Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 9 разів штурмували у районі Торецька, Диліївки, Щербинівки та Неліпівки. Продовжуються бойові дії у чотирьох локаціях – ворог тисне, намагаючись просунутись у районі Торецька.

На Покровському напрямку противник дійснив 36 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Променя, Лисівки та Григорівки. Досі триває три боєзіткнення. Попередньо, тут наші воїни ліквідували 180 та поранили 210 окупантів. Знищено три танки, десять бойових броньованих машин, 19 одиниць автомобільної техніки та чотири міномети. Також дев’ять одиниць автомобільної техніки та одну артилерійську систему.

На Курахівському напрямку нараховується 40 бойових зіткнень. Загарбники намагалися просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. Бої тривають досі.

На Времівському напрямку українськими воїнами відбито 5 атак ворожих підрозділів в районах Богоявленки, Трудового та Максимівки.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили одну атаку противника в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку 3 ворожі штурми зазнали невдачі.

На Курщині українські бійці тримають оборону, відбиваючи чотири атаки ворогів. Загалом за сьогодні противник здійснив 18 спроб атакувати наші підрозділи.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.