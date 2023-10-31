Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что российские подкрепления, которые были заготовлены к Авдеевке, закончились. Однако это не значит, что враг их не готовит.

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Петр Андрющенко отметил, что оккупанты начали снимать подразделения, которые были размещены в Мариуполе. На их место не прибыли новые вражеские боевики. Подкрепление захватчиков в пути. Как долго его не будет – пока неизвестно.

Обычно, когда идет какое-нибудь пополнение, можно увидеть по другим признакам заранее. Ибо делаются некоторые запасы, которые мы тоже отслеживаем. Этого нет. Это подкрепление где-нибудь в пути. Как долго его не будет – непонятно. Сейчас корпус Мариуполя уменьшен из-за перебрасывания на другие участки фронта,

– объяснил он.

Не считая того, в Мариуполе все равно остается 15 тысяч российских военных. Даже если убрать оттуда 5 тысяч, то это не существенно. Всего в Мариупольском районе находится от 25 до 50 тысяч оккупантов.

Кроме того, россияне активно тренируются с приминением пушек, ствольной артиллерии. Тренировки начались сразу, когда зашло второе подкрепление после начала атак на Авдеевку и информации, что россияне договорились с Северной Кореей о снарядах. Более полугода таких тренировок враг не проводил.

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