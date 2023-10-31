Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что российские подкрепления, которые были заготовлены к Авдеевке, закончились. Однако это не значит, что враг их не готовит.
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Пополнения пока нет
Петр Андрющенко отметил, что оккупанты начали снимать подразделения, которые были размещены в Мариуполе. На их место не прибыли новые вражеские боевики. Подкрепление захватчиков в пути. Как долго его не будет – пока неизвестно.
Обычно, когда идет какое-нибудь пополнение, можно увидеть по другим признакам заранее. Ибо делаются некоторые запасы, которые мы тоже отслеживаем. Этого нет. Это подкрепление где-нибудь в пути. Как долго его не будет – непонятно. Сейчас корпус Мариуполя уменьшен из-за перебрасывания на другие участки фронта,
– объяснил он.
Не считая того, в Мариуполе все равно остается 15 тысяч российских военных. Даже если убрать оттуда 5 тысяч, то это не существенно. Всего в Мариупольском районе находится от 25 до 50 тысяч оккупантов.
Кроме того, россияне активно тренируются с приминением пушек, ствольной артиллерии. Тренировки начались сразу, когда зашло второе подкрепление после начала атак на Авдеевку и информации, что россияне договорились с Северной Кореей о снарядах. Более полугода таких тренировок враг не проводил.
Последние новости Мариуполя
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что военные перемещения через город замедлились, новых бойцов из России перестали завозить. Едет пополнение на Авдеевку, но это уже не новые подразделения из России, которые были на отдыхе и заново сформированы. По словам чиновника, они сняты с какого-то участка фронта.
- Ранее Андрющенко рассказывал, что у окуупантов большой военно-логистический хаб от Мариуполя до Бердянска. Там находятся немало пансионатов и баз отдыха, которые враг обустроил под места дислокации вражеского войска.
- Заметим, что морское судно из России снова прибыло в порт в Мариуполе. Пока точно неизвестно, что именно оккупанты перевозили на морском судне.