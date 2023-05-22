Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, надписи вызывают реакции общества в Украине, а россияне вынуждены тоже на это реагировать.

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"Такой вид сопротивления этими надписями. Все поняли, что это работает. Это влечет за собой резонанс, на это должны реагировать оккупанты внутри. Пока это единственный безопасный протест, который могут себе позволить украинцы", – отметил он.

Россияне выгоняют мариупольцев из квартир

Петр Андрющенко отметил, что надписи появились, потому что россияне вместе с местными коллаборантами активно ищут места для поселения гражданских оккупантов и военных России.

Они делают вечером объезды, смотрят на окна, где не включен свет. Затем ищут пустые квартиры. Если нужно, то сразу уходят в заселенные квартиры. Если у людей нет документов, доказывающих их право собственности, их выбрасывают на улицу, говорят: "Это не ваш дом". В лучшем случае предлагают кровать в общежитии,

– сообщил он.

Советник мэра Мариуполя подчеркнул, что общежития, в которые отправляют украинцев, больше похожи на колонии легкого режима. Люди не хотят покидать собственные дома, но россияне пытаются их выгнать.

Он добавил, что если в квартире есть условия, чтобы там жить, то россияне заселяются. В случае если жить там невозможно, то окружают дом забором, пишут, что якобы там будет ремонт, но на самом деле ничего не делают.

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