Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.

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Как отметила журналистка, местные власти призвали людей также эвакуироваться самостоятельно, если есть такая возможность.

Многие тысячи людей выезжают из этого района (Барвенковского– 24 канал). Все понимают, что там ситуация будет только ухудшаться,

– отметила корреспондентка.

Следует заметить, что в рамках эвакуации мирного населения в Харьковской области из города Лозовая выехали уже примерно 15 тысяч человек. Там остаются еще около 50 тысяч человек.

Обратите внимание! Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 9 апреля.