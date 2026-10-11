Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны.

Какова ситуация на фронте?

По оценке ISW, российские военные предпринимали попытки проникновения на украинские позиции на севере Харьковской области. Геолоцированные видеозаписи свидетельствуют, что украинские силы нанесли удары по российским военным вблизи Волоховки, а также по позициям противника к востоку от Комисарово.

В то же время российское Минобороны заявило о якобы захвате Лукьяшово и Лобановки, а российские военные блогеры распространяли утверждения о масштабном окружении украинских подразделений между Волчанском и Большим Бурлуком. Однако, по данным ISW, эти заявления не имеют надлежащего подтверждения. Даже один из российских блогеров, связанных с Кремлем, отметил, что информация о захвате населенных пунктов требует проверки.

Одновременно с этим украинские защитники продвинулись в направлении Боровой в Харьковской области, что подтверждают геопривязанные кадры ударов по позициям ВСУ к северо-западу от Боровой Андреевки.

В Сумской области российские заявления об установлении контроля над лесистыми районами вблизи Кияницы также поставили под сомнение сами российские военные блогеры. Ранее украинские военные опровергли сообщение Минобороны России о захвате этого населенного пункта.

В Донецкой области украинские силы добились успехов в районе Лимана и Славянска, освободив поселок Рай-Александровка. Российские источники признают попытки оккупационных войск восстановить утраченные позиции, связывая успех ВСУ с широкими контратакующими действиями в этом секторе.

Активные боевые действия продолжаются вблизи Заречного и Ямполя вдоль реки Жеребец. Потеря контроля над этими населенными пунктами делает невозможным дальнейшее наступление российских подразделений на Лиман из-за угрозы их логистике.

На Константиновском направлении российские войска 9 и 10 октября продолжали наступательные действия, однако, по данным ISW, не добились продвижения. На Покровском направлении украинские военные нанесли удар по российской позиции к северо-востоку от Доброполья после попытки проникновения противника.

На направлениях в Днепропетровской области российские войска 9 и 10 октября продолжали ограниченные наступательные действия вблизи Новопавловки и Александровки, однако не продвинулись вперед.

На Гуляйпольском направлении российские военные блогеры распространяли противоречивые сообщения о продвижении вблизи Барвиновки и Воскресенки. По оценке ISW, эти заявления не дают оснований однозначно подтвердить масштабы продвижения российских войск.

На Ореховском направлении российские силы также продолжали наступательные действия к северо-западу от города, но не добились успехов. В то же время украинские военные пытаются проникнуть на позиции противника в центральной и восточной частях Орехова.

Какова ситуация на различных участках фронта / Карты ISW

Напомним, ч Доброполье в Донецкой областит становится одним из ключевых направлений борьбы за Донбасс после боев за Покровск и Мирноград. Военные бригады НГУ "Рубеж" рассказывают, что за последний год город превратился из относительно безопасного тыла в опасную прифронтовую зону, где россияне применяют авиационные бомбы, артиллерию и тактику просачивания небольшими группами. По словам украинских защитников, противник пытается закрепиться в городской застройке, а его численное превосходство затрудняет оборону.