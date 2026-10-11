Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Яка ситуація на фронті?

За оцінкою ISW, російські військові здійснювали спроби проникнення на українські позиції на півночі Харківської області. Геолоковані відеозаписи свідчать, що українські сили завдали ударів по російських військових поблизу Волохівки, а також по позиції противника на схід від Комісарового.

Водночас російське Міноборони заявило про нібито захоплення Лук'яшового та Лобанівки, а російські військові блогери поширювали твердження про масштабне оточення українських підрозділів між Вовчанськом і Великим Бурлуком. Однак, за даними ISW, ці заяви не мають належного підтвердження. Навіть один із російських блогерів, пов’язаних із Кремлем, зазначив, що інформація про захоплення населених пунктів потребує перевірки.

Одночасно з цим українські захисники просунулися в напрямку Борової на Харківщині, що підтверджують геоприв'язані кадри ударів по позиціях ЗСУ північно-західніше Борової Андріївки.

На Сумщині російські заяви про встановлення контролю над лісистими районами поблизу Кияниці також поставили під сумнів самі російські військові блогери. Раніше українські військові спростували повідомлення Міноборони Росії про захоплення цього населеного пункту.

На Донеччині українські сили досягли успіхів у районі Лимана та Слов'янська, звільнивши селище Рай-Олександрівка. Російські джерела визнають спроби окупаційних військ відновити втрачені позиції, пов'язуючи успіх ЗСУ з широкими контратакуючими діями в цьому секторі.

Активні бойові дії тривають поблизу Зарічного та Ямполя уздовж річки Жеребець. Втрата контролю над цими населеними пунктами робить неможливим подальший наступ російських підрозділів на Лиман через загрозу їхній логістиці.

На Костянтинівському напрямку російські війська 9 та 10 жовтня продовжували наступальні дії, однак, за даними ISW, не досягли просування. На Покровському напрямку українські військові завдали удару по російській позиції на північний схід від Добропілля після спроби проникнення противника.

На напрямках у Дніпропетровській області російські війська 9 та 10 жовтня продовжували обмежені наступальні дії поблизу Новопавлівки й Олександрівки, однак не просунулися вперед.

На Гуляйпільському напрямку російські військові блогери поширювали суперечливі повідомлення про просування поблизу Барвінівки та Воскресенки. За оцінкою ISW, ці заяви не дають підстав однозначно підтвердити масштаби просування російських військ.

На Оріхівському напрямку російські сили також продовжували наступальні дії на північний захід від міста, але не досягли успіхів. Водночас українські військові намагаються проникати на позиції противника в центральній та східній частинах Оріхова.

Яка ситуація на різних ділянках фронту / Карти ISW

Нагадаємо, Добропілля на Донеччині стає одним із ключових напрямків боротьби за Донбас після боїв за Покровськ і Мирноград. Військові бригади НГУ "Рубіж" розповідають, що місто за останній рік перетворилося з відносно безпечного тилу на небезпечну прифронтову зону, де росіяни застосовують авіаційні бомби, артилерію та тактику просочування малими групами. За словами українських захисників, противник намагається закріплюватися в міській забудові, а його чисельна перевага ускладнює оборону.