ВСУ продвигаются – или успехи у оккупантов: обновленный отчет и карты ISW

Ситуация на фронте / Getty Images

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 13 ноября. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Adv популярные видео Какова ситуация на фронте 13 ноября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северу от города Сумы , однако ISW не зафиксировал никаких доказательств продвижения российских сил.

, однако ISW не зафиксировал никаких доказательств продвижения российских сил. Оккупанты недавно предприняли попытку проникновения к северо-востоку от Харькова , в то время как украинские силы продвинулись вперед или удержали свои позиции к северо-западу от города. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 12 ноября, ВСУ нанесли удар по российской позиции в юго-восточной части села Покаляное (к северо-востоку от Харькова) – предположительно, после того, как российские силы предприняли попытку проникновения. 12 ноября украинский военный источник сообщил, что российские войска не контролируют полностью населенный пункт Козача Лопань (к северо-западу от Харькова), несмотря на заявления российской стороны об обратном. А 13 ноября министерство обороны России заявило, что российские войска якобы захватили село Котовка (к северо-востоку от Харькова).

, в то время как украинские силы продвинулись вперед или удержали свои позиции к северо-западу от города. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 12 ноября, ВСУ нанесли удар по российской позиции в юго-восточной части села Покаляное (к северо-востоку от Харькова) – предположительно, после того, как российские силы предприняли попытку проникновения. 12 ноября украинский военный источник сообщил, что российские войска не контролируют полностью населенный пункт Козача Лопань (к северо-западу от Харькова), несмотря на заявления российской стороны об обратном. А 13 ноября министерство обороны России заявило, что российские войска якобы захватили село Котовка (к северо-востоку от Харькова). Украинские силы недавно продвинулись вперед или удержали позиции к северо-востоку от поселка Большой Бурлук. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 12 ноября, российские войска нанесли удар по позициям ВСУ к югу от села Купино. Это свидетельствует о том, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции в этом районе, несмотря на утверждения россиян об обратном. Реклама Какова ситуация на фронте / ISW 1 2 3 4 5 6 7 1 / 9 Захватчики недавно предприняли попытку проникновения к югу от города Купянск . Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают российских военнослужащих, действующих к западу от Купянска-Вузлового. По оценке ISW, это стало следствием российской операции по проникновению в тыл.

. Геолокационные кадры, опубликованные 13 ноября, показывают российских военнослужащих, действующих к западу от Купянска-Вузлового. По оценке ISW, это стало следствием российской операции по проникновению в тыл. Россияне проводили ограниченные наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Лимана , но не продвинулись, поскольку украинские воины осуществили контратаку.

, но не продвинулись, поскольку украинские воины осуществили контратаку. Украинские силы недавно продвинулись вблизи Славянска в западной части Пискуновки.

в западной части Пискуновки. 12 и 13 ноября российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и западу от Константиновки , а также в пределах самого города, однако не добились продвижения.

, а также в пределах самого города, однако не добились продвижения. Недавно российские войска провели операции по проникновению к северо-востоку и юго-западу от Доброполья . На геолокационных кадрах, опубликованных 13 ноября, видно, как российские военные устанавливают флаги в западной части Шиловки (к юго-западу от Доброполья). По оценке ISW, это стало результатом операций по проникновению. Украинские силы также нанесли удар по российской позиции в районе Рубежного (к северо-востоку от Доброполья). Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 13 ноября, это произошло после операции, которую ISW оценивает как попытку проникновения небольших групп. По имеющимся данным, российские войска недавно провели механизированный штурм к северо-востоку от Доброполья. Сообщается также, что оккупанты перебрасывают больше тяжелой техники на Добропольское направление, потому что отдают приоритет наступательным операциям в этом районе и стремятся воспользоваться сезонными погодными условиями.

. На геолокационных кадрах, опубликованных 13 ноября, видно, как российские военные устанавливают флаги в западной части Шиловки (к юго-западу от Доброполья). По оценке ISW, это стало результатом операций по проникновению. Украинские силы также нанесли удар по российской позиции в районе Рубежного (к северо-востоку от Доброполья). Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 13 ноября, это произошло после операции, которую ISW оценивает как попытку проникновения небольших групп. По имеющимся данным, российские войска недавно провели механизированный штурм к северо-востоку от Доброполья. Сообщается также, что оккупанты перебрасывают больше тяжелой техники на Добропольское направление, потому что отдают приоритет наступательным операциям в этом районе и стремятся воспользоваться сезонными погодными условиями. Украинские войска недавно продвинулись к югу от Новопавловки . 12 ноября российский "военкор" признал, что силы ВСУ добрались до окраин Дачного, что указывает на продвижение Украины к северу от этого населенного пункта. С 22 апреля 2026 года ISW не фиксировал никаких признаков присутствия российских войск к северу от Дачного.

. 12 ноября российский "военкор" признал, что силы ВСУ добрались до окраин Дачного, что указывает на продвижение Украины к северу от этого населенного пункта. С 22 апреля 2026 года ISW не фиксировал никаких признаков присутствия российских войск к северу от Дачного. 13 ноября ни российские, ни украинские войска не сообщали о проведении наземных операций на Александровском направлении .

. 12 и 13 ноября российские войска продолжали наступательные действия на Гуляйпольском направлении , однако продвинуться им не удалось.

, однако продвинуться им не удалось. Недавно российские войска предприняли попытку проникновения к северо-западу от Орехова. Согласно кадрам, опубликованным 12–13 ноября, украинские силы нанесли удар по российской позиции к югу от Лукьяновского, вероятно, уже после того, как российские войска попытались проникнуть в этот район. Реклама К слову, накануне аналитики ISW сообщали, что враг недавно продвинулся к северо-востоку от Лимана и провел инфильтрационные операции к северо-востоку и юго-востоку от города. В то же время украинские силы сохраняют оперативную инициативу на этом участке, несмотря на тактические перемещения россиян.

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