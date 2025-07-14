Ожесточенные бои на Сумщине

Передовые подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии противника продолжают атаковать в направлениях Юнаковка – Марьино, а также Яблоновка – Храповщина. Имеют продвижение на 150 – 200 метров к западу от Юнаковки. Об этом пишет Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Подразделения этого же соединения, при поддержке подразделений 51-го парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии, а также 810-й отдельной бригады морской пехоты пытаются прорваться в направлении Локня – хутор Садки. Для этого они атакуют в северной части леса, к югу от трассы Юнаковка – Суджа. Им удалось продвинуться на 50 – 100 метров.

В свою очередь, передовые подразделения Вооруженных Сил Украины активно контратакуют противника в западной части вклинения, фактически не только останавливая наступление врага на этом направлении, но и окружая его с флангов.

В районе Кондратовки части 155-й ОБрМП и 30-го МСП противника, вероятно, были окружены.

Очень уязвимой остается позиция российских войск в районе Алексеевки, где ВСУ обошли их с востока и северо-востока. Более того, им удалось прорваться к Новониколаевке. Сейчас вражеское командование ввело в бой свои "крайние" резервы в направлении Беловоды – Варачино и Водолаги – Варачино, пытаясь не допустить их полного окружения в Алексеевке контратаками на фланге украинских подразделений.

На Волчанском направлении – по несколько атак в сутки

Продолжается активизация противника в пределах города Волчанск. Подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады пытаются продвигаться в районе маслозавода, проводя по несколько атак и штурмов за сутки. Сейчас противнику удалось продвинуться менее чем на 100 метров.

Кроме того, россияне атаковали в направлении Глубокое – Липцы, а также Среда – Зеленое, однако успеха не имели.

Ситуация на Купянском направлении

К активным действиям перешло также командование 6-й общевойсковой армии противника и его 1-й танковой армии на своих смежных флангах.

Командование 6-й ОВА силами приданных ей подразделений 27-й ОМСБр (из состава 1-й ТА), очевидно, пытается развить свой успех, достигнутый ранее на плацдарме к северу от Купянска.

Штурмовые подразделения 27-й ОМСБр продолжали атаковать в направлениях Голубовка – Купянск и Радьковка – Мирное. Противнику удалось захватить Радьковку несколько дней назад, и он стремится развивать свой успех, продвигаясь к северо-западным окраинам Купянска в районе Мирного и Московки. В то же время лобовые атаки в направлении Купянска, со стороны Голубовки, пока не имеют успеха.

В то же время враг ведет упорные бои за удержание Кондрашовки, пытаясь таким образом прикрыть фланг своих подразделений, которые прорываются к окраинам Купянска с севера.

Кроме того, подразделения 1-й ТА противника атаковали позиции ВСУ в направлениях Ивановка – Степная Новоселовка, Котляровка – Песчаное, а также Кругляковка – Загрызово. Вероятно, они пытались решить конкретные тактические задачи по сковыванию наших сил и средств, а также расширение участка прорыва 1-й ТА к Осколу, в районе Кругляковки. Успеха россияне не имели.

Россияне продвигаются на Лиманском направлении

Командование 20-й и 25-й ЗВА противника продолжает решать задачи по полному вытеснению частей и подразделений ВСУ с левого берега реки Черный Жеребец в нижнем ее течении и одновременного прорыва в направлении реки Оскол на участке Пески Радьковское – Лозовое, а также в направлении Святогорска и Лимана. Сейчас им удалось достичь определенных результатов. В частности:

после захвата села Зеленая Долина подразделениями 1-го и 15-го МСП противника, им удалось продвинуться в направлении Липовое – Карповка, а также на юг, в направлении Зеленая Долина – Среднее, Зеленая Долина – Шандриголовое на 1,2 – 1,3 километра;

атаки подразделений из состава 3-й МСД россиян в направлении Грековка – Дружелюбовка пока не принесли им результатов;

штурмовые подразделения 37-го МСП, видимо, продолжают удерживать часть села Торское (в его северо-западной части), пытаясь расширить зону своего контроля в южном направлении. За сутки они продвигаются на 50 – 100 метров.

Кроме того, передовые части 164-й ОМСБр, видимо, имели определенное продвижение на север от Серебрянки, в Серебрянском лесничестве (до 500 – 600 метров).

Вместе с тем, по всему периметру плацдарма россиян на реке Черный Жеребец они не только атакуют, но и вынуждены отражать достаточно настойчивые попытки ВСУ контратаковать. Например, в направлении Редкодуб – Катериновка, где бои продолжаются с переменным успехом.

Также следует отметить, что пока российское командование не смогло решить задачу по сворачиванию обороны ВСУ вдоль ряда высот к западу от реки Черный Жеребец на участке Копанки – Дружелюбовка. Это, в свою очередь, усложняет россиянам продвижение на Боровую на широком фронте, из-за возможности фланговых контратакующих действий ВСУ

Видимо, именно поэтому командование противника перенесло свои усилия в полосе 1-й ТА на достаточно узкий участок, в направлении Лозовое – Боровская Андреевка и Вишневое – Зеленый Гай, пытаясь массировать свои силы и средства по кратчайшему пути к Боровой.