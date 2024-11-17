Напряженной остается ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где Россия сосредотачивает основные наступательные усилия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 22:00 16 ноября.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении было 5 безуспешных российских штурмов вблизи Волчанска и Стрелечьей. По состоянию на вечер 16 ноября одна атака продолжалась. Еще 10 атак было зафиксировано на Купянском направлении.

"Вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Кругляковка, Загрызово подразделения Сил обороны отбили 9 штурмов. Продолжается одно боестолкновение", – сообщали в Генштабе.

На Лиманском направлении также было 10 атак вблизи населенных пунктов Грековка, Макеевка, Чернещина, Твердохлебово, Терны. К счастью, ВСУ все атаки отбили.

"В Торецке и в направлении Щербиновки противник 7 раз пытался улучшить свое положение на Торецком направлении", – отчитались военные.

На Покровском направлении было 32 атаки у Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровки, Новоалексеевки и Пустынки, а одно боестолкновение вечером 16 ноября еще продолжалось.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении было зафиксировано 25 вражеских атак, одна из которых вечером 16 ноября продолжалась. Бои преимущественно продолжались возле населенных пунктов Новая Ильинка, Берестка, Новоселидовка, Вознесенка, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка и Антоновка.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

"14 раз противник штурмовал передний край нашей обороны в районах Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки, Трудового, Янтарного и Ровнополя на Времовском направлении, 3 атаки продолжаются", – также писали в Генштабе.

Еще 4 раза россияне безуспешно атаковали позиции ВСУ на Приднепровском направлении.

А на Курской области Силы обороны Украины отбили 24 российские атаки.