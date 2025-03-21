Также враг запустил 1038 дронов-камикадзе и совершил 4895 обстрелов населенных пунктов и позиций ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какая ситуация на фронте
- На Харьковском направлении Россия осуществила 6 попыток прорвать оборону ВСУ возле населенного пункта Волчанск.
- Также 6 атак отразили наши воины на Купянском направлении у Голубовки, Кругляковки, Загрызово и Песчаного. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение.
- 20 российских атак ВСУ отбили вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и Ивановка на Лиманском направлении. До сих пор продолжаются 6 боестолкновений.
- На Северском направлении оккупанты совершили 4 наступательные действия возле Белогоровки и Ивано-Дарьевки. До сих пор продолжаются 2 боя.
- На Краматорском направлении ВСУ отбили 3 вражеские попытки продвинуться вперед у Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечино. Там продолжается одно боестолкновение.
- На Торецком направлении россияне штурмовали позиции ВСУ 18 раз у Дачного, Дружбы, Дилиевки и Торецка. Все штурмы отбиты.
- Также интенсивно атакует Россия на Покровском направлении. Там было зафиксировано 30 наступательных действий. Наибольшую активность враг проявил у населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Преображенка, Богдановка, и Андреевка. До сих пор продолжаются 3 боестолкновения.
- На Новопавловском направлении ВСУ отбили 8 вражеских атак в направлении Константинополя, Днепроэнергии и Разлива. 2 атаки украинские воины до сих пор отражают.
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 2 российские атаки у Новоселки и Привольного.
- На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
- На Приднепровском направлении Россия один раз безуспешно пыталась атаковать позиции ВСУ.
- На Курском направлении Силы обороны сейчас отражают 5 атак врага. Всего там было зафиксировано 23 боестолкновения.
- На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.