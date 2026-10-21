ISW проанализировал ситуацию на фронте по состоянию на 21 октября.

Что происходит на различных направлениях фронта?

Сумское направление

Украинские войска недавно продвинулись к востоку от Сум. Российские военные провели атаку на позиции ВСУ в лесистой местности к северо-востоку от Большого Прикола, однако геолокационные данные подтверждают лишь факт удара, а не смену контроля над территорией.

Харьковское направление

К северо-востоку от Харькова российские военные пытались проникнуть на украинские позиции вблизи Земляного Яра, однако ВСУ нанесли удары по оккупантам. На направлении Большого Бурлука россияне также проводили ограниченные наступательные действия, но подтверждений их продвижения не обнаружено.

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска продолжали наступление, но не добились подтвержденного продвижения, а украинские силы проводили контратаки к северу от города. Россияне испытывают трудности с подкреплением и закреплением позиций из-за плотного присутствия украинских беспилотников, которые перехватывают подкрепление на известных маршрутах.

Славянское, Константиновское и Покровское направления

К востоку от Славянска, а также к западу и северо-западу от Константиновки российские войска продолжали наступательные действия без подтвержденных территориальных завоеваний.

В то же время на Покровском направлении оккупанты усилили резервы и активизировали попытки проникновения в районе Сергеевки, используя, в частности, туман и дождь для маскировки передвижения.

Доброполье

В центре Доброполья российские военные провели операцию по поднятию флага на шахте ДТЭК "Алмазная". Это была операция по проникновению, а не подтверждение установления устойчивого контроля над городом.

Гуляйпольское направление

Российские войска пытались продвигаться с помощью моторизованных и механизированных атак, используя мотоциклы, квадроциклы и бронетехнику. В то же время Минобороны России заявило о захвате Тимошевки, хотя эта позиция расположена как минимум в 12 километрах от самой дальней подтвержденной точки продвижения врага.

Ореховское направление

К югу от Орехова российские войска недавно продвинулись в южной части Новоданиловки. Украинские силы нанесли удар по оккупантам в центральной части населенного пункта после попытки проникновения врага.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, потери российской армии могут при существенно ослабить наступательный потенциал ь оккупантов и лишить их возможности вести активные боевые действия. Для этого Силам обороны Украины необходимо ежемесячно ликвидировать около 50 тысяч российских военных, что равно численности целого армейского корпуса.

Как заявил в эфире 24 Канала военный эксперт Сергей Грабский, Россия в настоящее время способна пополнять свои войска примерно на 35–40 тысяч человек ежемесячно, тогда как общая численность группировки может достигать 700 тысяч военных.