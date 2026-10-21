ISW проаналізував ситуацію на фронті станом на 21 жовтня.

Що відбувається на різних напрямках фронту?

  • Сумський напрямок

Українські війська нещодавно просунулися на схід від Сум. Російські військові атакували позиції ЗСУ в лісистій місцевості на північний схід від Великого Прикола, однак геолокаційні матеріали підтверджують саме факт удару, а не зміну контролю над територією.

  • Харківський напрямок

На північний схід від Харкова російські військові намагалися проникнути в українські позиції поблизу Земляного Яру, проте ЗСУ завдали ударів по окупантах. На напрямку Великого Бурлука росіяни також проводили обмежені наступальні дії, але не виявлено підтверджень їхнього просування.

  • Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку російські війська продовжували наступ, але не досягли підтвердженого просування, а українські сили проводили контратаки на північ від міста. Росіяни мають труднощі з підсиленням і закріпленням позицій через щільну присутність українських безпілотників, які перехоплюють підкріплення на відомих маршрутах.

  • Слов'янський, Костянтинівський і Покровський напрямки

На схід від Слов'янська, а також на захід і північний захід від Костянтинівки російські війська продовжували наступальні дії без підтверджених територіальних здобутків.

Водночас на Покровському напрямку окупанти посилили резерви та активізували спроби проникнення в районі Сергіївки, використовуючи, зокрема, туман і дощ для маскування пересування.

  • Добропілля

У центрі Добропілля російські військові провели операцію з підняття прапора на шахті ДТЕК "Алмазна". Це була місія інфільтрації, а не підтвердження встановлення стійкого контролю над містом.

  • Гуляйпільський напрямок

Російські війська намагалися просуватися за допомогою моторизованих і механізованих атак, використовуючи мотоцикли, квадроцикли та бронетехніку. Водночас Міноборони Росії заявило про захоплення Тимошівки, хоча ця позиція розташована щонайменше за 12 кілометрів від найдальшої підтвердженої точки просування ворога.

  • Оріхівський напрямок

На південь від Оріхова російські війська нещодавно просунулися в південній частині Новоданилівки. Українські сили завдали удару по окупантах у центральній частині населеного пункту після спроби ворога проникнення.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, втрати російської армії можуть суттєво послабити наступальний потенціал окупантів і позбавити їх можливості вести активні бойові дії. Для цього Силам оборони України потрібно щомісяця ліквідовувати близько 50 тисяч російських військових, що дорівнює чисельності цілого армійського корпусу.

Як заявив в ефірі 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський, Росія нині здатна поповнювати свої війська приблизно на 35 – 40 тисяч осіб щомісяця, тоді як загальна чисельність угруповання може сягати 700 тисяч військових.