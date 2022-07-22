оккупанты пытались штурмовать ряд населенных пунктов, однако им ничего не удалось. Наши воины отогнали их по всем направлениям, нанеся оккупантам значительные потери.

Читайте также Есть предпосылки для успеха ВСУ на Юге, – военный эксперт

Что происходит на Южнобужском направлении

Так, оккупанты пытались продвигаться в направлениях Андреевки и Белогоровки, однако, наткнувшись на яростное сопротивление ВСУ – отступили.

Так что врагу ничего не остается, как бить по населенным пунктам. Поэтому на этом направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного.

Обратите внимание: в акватории Черного моря враг удерживает в готовности два носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр". Также сохраняется угроза ракетных ударов по военным объектам и объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

На каких направлениях оккупанты пытались вести наступление

Кроме Южнобугского направления, враги пытались наступать и в районе других населенных пунктов:

Враг пытался продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка. Все старания россиян наши воины свели на нет и оккупанты отошли.

Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имел, отошел. Также захватчики предприняли очередную неудачную попытку установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.

Также оккупанты проводили штурм в направлениях сел Веселое и Водяное, однако украинские воины успешно отбили россиян, отогнав их на ранее занятые позиции.

К теме – какая ситуация в южных областях: смотрите видео