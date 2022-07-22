Окупанти намагалися штурмувати низку населених пунктів, проте їм нічого не вдалося. Наші воїни відігнали їх по усіх напрямках, завдавши окупантам значних втрат.

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Що відбувається на Південнобузькому напрямку

Так, окупанти намагались просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки, проте, наткнувшись на шалений опір ЗСУ – відступили.

Тож ворогу нічого не залишається, як гатити по населених пунктах. Тому на цьому напрямку противник завдав авіаційного удару неподалік Потьомкиного.

Зверніть увагу: в акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу "Калібр". Також зберігається загроза ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

На яких напрямках окупанти намагались вести наступ

Крім Південнобузького напрямку, вороги намагалися наступати й в районі інших населених пунктів:

Ворог намагався просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка. Усі намагання росіян наші воїни звели нанівець й окупанти відійшли.

Штурмовими діями ворог намагався просунутись в напрямку Покровського, успіху не мав, відійшов. Також загарбники здійснили чергову невдалу спробу встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС.

Також окупанти проводили штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне, проте українські воїни успішно відбили росіян, відігнавши їх на раніше зайняті позиції.

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