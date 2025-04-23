Россия продвинулась на Курском и Торецком направлениях: обзор и карты ISW за 22 апреля

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Какая ситуация на фронте
- Российские войска недавно продвинулись в Курской области вдоль шоссе 38H-609 Суджа – Гуево к югу от Олешни, продолжались бои под Горналом.
- Также продолжались бои 22 апреля на северо-западе Белгородской области. Россияне утверждали об атаках ВСУ вблизи Поповки и Демидовки, а также, что украинские войска удерживают позиции в окрестностях Поповки.
- 22 апреля Россия продолжила наступление на севере Сумской области, а именно к северу от Юнаковки и вдоль линии Владимировка – Беловоды – Басовка, но подтвержденных продвижений нет.
- Российские войска также продолжали ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области, продвижений также нет. Известно, что 21 и 22 апреля они атаковали возле Липцов и Волчанска.
- Кроме того, 22 апреля российская армия продолжила наземные атаки на Купянском направлении вблизи Каменки, Малой Шапковки, Кондрашовки, Петропавловки, Боровой, но подтвержденных продвижений нет.
- 22 апреля враг продолжал наступление в направлении Боровой на Изюмском направлении, а также в районе Загрызово, Новой Кругляковки, Надежды, Новосергиевки, Ольговки и Грековки, но также безуспешно. В то же время россияне жаловались на контратаку ВСУ вблизи Надежды.
- Захватчики продолжили наступательные действия на Лиманском направлении в районе Новомихайловки, Редкодубов, Мирного и Колодязов, а также в направлении Зеленой Долины, Нового Мира и к востоку от Лимана возле Торского, но безуспешно.
- Продолжались наступательные действия врага и на Северском направлении в районе Григорьевки, Верхнекаменского и Переездного, но продвижений нет.
- 22 апреля российские войска продолжали наступательные действия на Часовярском направлении, а именно у самого Часового Яра, Маркового, Васюковки, Белой Горы и Ступочек, но подтвержденного продвижения также не сделали.
- Российские войска продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, демонстрируют, что недавнее присутствие врага у породного отвала к северу от Торецка. 21 и 22 апреля он наступал возле самого Торецка, в районе Дачного, Дилиевки, Дружбы, Щербиновки, Петровки, Романовки и Сухой Балки.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- 22 апреля оккупанты также продолжили наступательные действия на Покровском направлении возле Малиновки, Тарасовки, Березовки, Водяного Второго и Старой Николаевки, Луча, Елизаветовки, Новоторецкого, Александрополя, Миролюбовки, Сухого Яра, Лисовки, Звериного, Удачного, Леонтовичей, Котлиного, там подтвержденных наступлений нет. В то же время россияне утверждали, что ВСУ контратаковали у Шевченко, Удачного, Звирово и Песчаного.
- Россия наступала и на Новопавловском направлении в районе Успеновки, Новоалександровки, Преображенки, Котляровки, Надиевки, Троицкого и на Ореховое, но подтвержденных продвижений там нет. В то же время российские милблогеры писали, что ВСУ контратаковали возле Троицкого и Богдановки.
- 22 апреля оккупанты также продолжали наступление на Кураховском направлении в районе Андреевки, Алексеевки, Константинополя, Багатира, Новоселки, Разлива и Одрадного, но не продвинулись и там. Россияне жаловались на контратаку ВСУ к востоку от Богатыря.
- Российские войска продолжали наступление на Великоновоселковском направлении возле Привольного, Свободного Поля, Новополя, но также не продвинулись.
- 22 апреля российские войска продолжали наступательные действия на Запорожском направлении возле Малой Токмачки, Новоданиловки, Степного, Пятихаток, Лобкового, Малых Щербаков, но не продвинулись.
- Российские войска 21 и 22 апреля также проводили ограниченные наземные наступления на Днепровском направлении, но не продвинулись там также.