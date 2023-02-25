В результате вражеских атак пострадали населенные пункты и мирное население. В Генштабе ВСУ отметили, что существует опасность последующих российских ракетных ударов по всей территории Украины.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не имеет существенных изменений – наступательные группировки врага не фиксируют. Россияне обстреляли районы населённых пунктов:

Стукаловка, Павловка, Гирино и Екатериновка Сумской области,

Старица, Вовчанск, Огурцово и Бологовка Харьковской области.

В свою очередь, в районах Ветеринарного и Рубежного россияне нанесли авиаудары.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел бесполезные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Невское, Белогоровка, Спорное, Федоровка, а также в районе Серебрянского лесничества.

Также захватчики совершили артиллерийские обстрелы районов:

Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Берестового Харьковской области,

Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской области.

Возле Гряниковки и Спорного зафиксировали вражеские авиационные удары.



Силы обороны отбивают атаки окупантов / Фото Генштаба ВСУ

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На Бахмутском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции украинских войск. Также они предприняли несколько безрезультатных попыток вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ивановское и Северное Донецкой области.

Обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. В частности, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки, однако успеха не имел.

Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов. В частности, Авдеевки, Водяного, Острого, Георгиевки, Марьинки, Новомихайловки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении под огневым поражением оказались районы 12 населенных пунктов, среди которых:

Времовка, Новополье Донецкой области;

Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье и Каменская Запорожской области;

Марганец и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Новоберислав и Херсон.



Украинские бойцы наносят россиянам потери / Фото Генштаба ВСУ

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В Васильевке оккупанты устроили пыточную

На временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты усиливают давление на гражданских, в частности, проводят обыски жилищ. В Васильевке Запорожской области россияне обустроили пыточную, где удерживают патриотически настроенных местных жителей.

Все подразделения так называемых "силовых структур" Донецкой области с 1 марта 2023 переходят на функционирование по российскому законодательству. В связи с этим, в Горловке анонсировали увольнение военнослужащих 1 армейского корпуса, достигших предельных сроков пребывания на военной службе.

В свою очередь, Силы обороны продолжают наносить россиянам ущерб. Авиация Сил обороны за сутки 4 раза ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Подразделения же ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

2 района сосредоточения живой силы противника,

радиолокационную станцию,

станцию радиоэлектронной борьбы



Защитники уничтожили вражескую станцию РЭБ / Фото Генштаба ВСУ