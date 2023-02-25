Внаслідок ворожих атак постраждали населені пункти та мирне населення. У Генштабі ЗСУ наголосили, що існує небезпека наступних російських ракетних ударів по всій території України.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має суттєвих змін – наступальних угруповань ворога не фіксують. Росіяни обстріляли райони населених пунктів:

Стукалівка, Павлівка, Гиріне і Катеринівка Сумської області,

Стариця, Вовчанськ, Огірцеве та Бологівка Харківської області.

Своєю чергою, в районах Ветеринарного та Рубіжного росіяни завдали авіаударів.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів марні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка, Невське, Білогорівка, Спірне, Федорівка, а також в районі Серебрянського лісництва.

Також загарбники здійснили артилерійські обстріли районів:

Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп'янська, Кислівки, Берестового Харківської області,

Макіївки, Невського, Діброви та Білогорівки на Луганщині.

Біля Гряниківки та Спірного зафіксували ворожі авіаційні удари.



Сили оборони відбивають атаки окупантів / Фото Генштабу ЗСУ

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На Бахмутському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції українських військ. Також вони здійснили декілька безрезультатних спроб поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області.

Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Зокрема, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Новомихайлівки, проте успіху не мав.

Окупанти здійснили артилерійські обстріли низки населених пунктів. Зокрема, Авдіївки, Водяного, Гострого, Георгіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 12 населених пунктів, серед яких:

Времівка, Новопіль Донецької області;

Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я та Кам'янська Запорізької області;

Марганець та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новоберислав та Херсон.



Українські бійці завдають росіянам втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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У Василівці окупанти влаштували катівню

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільних, зокрема проводять обшуки помешкань. У Василівці Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують патріотично налаштованих місцевих жителів.

Усі підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством. У зв'язку з цим, у Горлівці анонсували звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу, які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі.

Своєю чергою, Сили оборони продовжують завдавати росіянам втрат. Авіація Сил оборони за добу 4 рази вдарила по районах зосередження особового складу та військової техніки загарбників.

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

2 райони зосередження живої сили противника,

радіолокаційну станцію,

станцію радіоелектронної боротьби.



Захисники знищили ворожу станцію РЕБ / Фото Генштабу ЗСУ