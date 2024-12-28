Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW). Там преимущественно сосредоточили внимание на боях, которые произошли в течение 27 декабря.

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Операция в Курской области

В течение 27 декабря бои продолжались в пределах основного украинского выступления в Курской области, подтвержденного продвижения пока нет, хотя и есть сообщения от наших защитников о захвате неопределенной позиции в этом районе.

По словам аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, показывают, что украинские силы отбили российскую механизированную атаку к западу от Малой Локни.



Ситуация в Курской области / Инфографика ISW

Харьковская область

Российские войска продолжили наземные атаки на Харьковском направлении в течение 27 декабря, однако пока подтвержденных наступлений врага не было. Оккупанты проводили наступательные операции к северу от города Харькова возле Липцов и к северо-востоку от города Харькова вблизи Старицы и Волчанска.



Ситуация в Харьковской области / Инфографика ISW

Луганская область

ISW оценивает, что российские войска захватили Лозовую примерно 24 декабря, но не заметили визуальных доказательств того, что российские силы действуют в Ивановке или в юго-западной части Загрызово. Сейчас оккупанты пытаются добраться до Двуречной, что к северо-востоку от Купянска, и переправиться через реку Оскол.

Российские войска продолжали наступление на северо-восток от Купянска вблизи Западного; на юго-восток от Купянска возле Лозовой, Кругляковки, Богуславаки, Песчаного, Новой Крухляковки; на запад от Сватово возле Первомайского, Копанки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Надежды.

Также хотели продвинуться на юго-запад от Сватово возле Ковалевки, Чернещины, Новосергиевки, Дружелюбовки; на северо-запад от Кременной вблизи Макеевки и Тернов; на запад от Кременной возле Торского и Заречного; на юго-запад от Кременной возле Дибровы, Платоновки и Серебрянского леса.



Ситуация в Луганской области / Инфографика ISW

Донецкая область

Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции на фоне продолжения наступательных операций России на Северском направлении 27 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись к бурелому к северу от Верхнекаменского, что к востоку от Северска.

В течение 26 и 27 декабря российские войска продолжали атаки на северо-восток от Северска в районе Белогоровки и в направлении Выемки. Российские войска также продолжали наступление в направлении Часов Яр, но 27 декабря не сделали ни одного подтвержденного продвижения.



Ситуация в Часовом Яру / Инфографика ISW

Российские войска недавно продвинулись в Торецком направлении во время продолжения наступательных операций 27 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные между 25 и 27 декабря, свидетельствуют о том, что российские войска незначительно продвинулись к улице Саратовской в северной части Торецка.

Также это произошло к центральному рынку и улице Горноспасательной в центре населенного пункта и по улице Хижняка в западном Торецке. В течение 26 и 27 декабря российские войска продолжали наступать на сам Торецк, на северо-восток от Торецка в районе Дилиевки и на запад от Торецка в районе Щербиновки



Ситуация в Торецке / Инфографика ISW

Также оккупанты продвинулись на юг от Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций на Покровском направлении 27 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 27 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к восточной Новоелизаветовке, что к югу от Покровска.

Враг наступал под самым Покровском; на северо-восток от Покровска у Воздвиженки и Миролюбовки; на восток от Покровска у Луча; на юго-восток от Покровска у Лысовки и у ряда других населенных пунктов.



Ситуация в Покровске / Инфографика ISW

Противник в течение 27 декабря наступал на Кураховском направлении. Захватчики продолжали наступательные действия под самым Курахово; на северо-запад от Курахово возле Славянки и Петропавловки и в направлении Андреевки; на запад от Курахово возле Дачного; и на юг от Курахово возле Дальнего 26 и 27 декабря.

В то же время оккупанты недавно продвинулись на северо-запад от Угледара на фоне продолжающихся наступательных операций в Угледарском направлении 27 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в полях к юго-востоку от Разлива.

В период с 26 по 27 декабря российские войска продолжали штурм к северо-западу от Угледара вблизи Константинопольского, Успеновки, Янтарного, Сухих Ял, Зеленовки, Константинополя и Разлива.

Ситуация в Донецкой области / Инфографика ISW

Кроме вышеупомянутого, россияне имеют продвижение на юго-запад от Великой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 26 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись на запад от Временки.

В течение 26 и 27 декабря россияне продолжали наступление на северо-восток от Великой Новоселки возле Раздольного; на север от Великой Новоселки возле Новых Комаров; и на юго-запад от Великой Новоселки вблизи Времовки и Новодаровки.

Что происходит в Донецкой области / Инфографика ISW

Запорожская область

В течение 26 и 27 декабря российские войска продолжали наступать на северо-запад от Роботино в районе Новоандреевки и Каменского, что к северо-западу от Роботино и к югу от города Запорожье.



Ситуация в Запорожье / Инфографика ISW

Херсонская область

Также оккупанты продолжали наступление на островах в дельте Днепра, пытаясь захватить остров Казацкий, к северу от Херсона, а также атаковали остров Большой Потемкин, к югу от Херсона.