Об обстановке на фронте сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на фронте?

Лиманское направление

Российские войска продолжали наступать на Лиманском направлении 25–27 ноября. Однако продвинуться им не удалось, поскольку украинские защитники проводили контратаки к северо-востоку от Лимана.

Российские подразделения пытаются захватить Лиман и форсировать Северский Донец, чтобы усилить окружение украинского оборонительного пояса.

Краматорское направление

К востоку от крепостного пояса российские войска пытаются продвигаться в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки.

Оккупанты также проводят атаки на украинские наземные пути сообщения. По утверждениям российских военных блогеров, 26 ноября российская авиация нанесла удары планирующими бомбами по дороге Т-0510 Краматорск – Александровка и по мосту через реку Краматорскую в Михайловке, который, по их словам, был разрушен.

Константиновское направление

В районе Константиновки и Дружковки продолжаются боевые действия. Российские войска провели инфильтрационную операцию к северу от Константиновки.

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В то же время геолокационные видеозаписи свидетельствуют, что украинские силы удерживают позиции в северной и восточной частях города, а также на его северной окраине. ВСУ наносят удары по российским позициям в этих районах.

Добропольское направление

К юго-западу от крепостного пояса украинские войска недавно продвинулись к югу от Доброполья. В частности, геолокационные видеозаписи подтверждают продвижение украинских сил к востоку от Черниговки. Российское командование стремится использовать район Доброполья и Покровска для широкого окружения украинских позиций.

Новопавловское и Александровское направления

На юго-западе Донецкой области украинские войска также добиваются успехов. В частности, они продвинулись вдоль северного берега реки Солоной к северо-востоку от Новопавловки. По словам военного обозревателя Константина Машовца, украинские силы зачистили этот участок между Беляковкой и Новониколаевкой.

Также ВСУ продвинулись к юго-востоку от Новопавловки и к северо-востоку от Дачного. Часть позиций вблизи Дачного украинские военные удерживают, продолжая оспаривать российский контроль над населенным пунктом.

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На Александровском направлении ВСУ продвинулись к востоку от Перестройки и к северо-западу от Скудного. По данным Машовца, украинские войска также освободили Бурлатское и продвинулись на шесть километров от Великой Новоселки.

Эти действия важны для нарушения российской логистики, в частности снабжения подразделений Восточной группировки войск, действующих в Запорожской области.

Ситуация на фронте / Карты ISW

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Напомним, российские войска продолжают наступательные попытки на фронте, однако зимние у погодные условия существенно затрудняют их восхождения. Командир 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" майор Владимир Назаренко в эфире 24 Канала рассказал, что оккупантам стало сложнее маскироваться и незаметно приближаться к украинским позициям. Отсутствие растительности и сложные бытовые условия делают передвижение вражеской пехоты заметным издалека.