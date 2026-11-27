Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, однако враг сталкивается с большими трудностями при попытках продвижения вперед. Об этом в эфире 24 Канала сообщил командир 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" майор Владимир Назаренко.

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Как российская пропаганда искажает реальность на фронте?

Российская пропаганда регулярно распространяет ложные заявления о быстром продвижении и захвате населенных пунктов, которые не имеют ничего общего с реальностью. В частности, оккупанты заявляли об успехах на отдельных участках, однако ожесточенные бои ведутся лишь на подступах к позициям сил обороны.

Вражеская пропаганда движется гораздо быстрее, чем то, на что способны войска оккупантов, чем то, что действительно происходит на земле. Они заявляют, что продвинулись и захватили населенные пункты, хотя это неправда– отметил Назаренко.

Военный сообщил, что на Покровском направлении захватчикам не удается реализовать свои агрессивные планы. Украинские бойцы пристально контролируют ситуацию и продолжают наносить врагу существенные потери.

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Погодные условия затрудняют штурмы оккупантов

С наступлением зимы и отсутствием растительности для маскировки захватчикам стало гораздо сложнее организовывать штурмовые действия. Сложные бытовые условия и открытое пространство делают передвижение вражеской пехоты заметным издалека.

"Из-за отсутствия растительности и наступления зимнего периода оккупантам гораздо сложнее наступать из-за элементарных бытовых условий и из-за того, что их видно как на ладони, скрыться невозможно"– отметил командир батальона.

Благодаря этому украинские воины своевременно обнаруживают вражеские группы и открывают огонь на поражение. Попытки противника незаметно подойти к окопам заканчиваются для него фатально.

Какую тактику штурмов использует враг?

Командование вражеской армии продолжает бросать в бой подразделения без надлежащей подготовки и обеспечения. Захватчики пытаются использовать ту же схему с пехотными натисками, которую безрезультатно применяли ранее.

По сути, это обычное, конвейерное, одноразовое, уже даже не пушечное мясо, а дроновое мясо. В большинстве своем это низкоквалифицированные, одноразовые наемники, заключенные, преступники, которых они бросают без должного обеспечения просто вперед– подытожил военный.

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Он отметил, что для эффективного противодействия этим группам необходимы дроны с тепловизионными датчиками. Именно такая техника помогает останавливать инфильтрацию противника во время туманов и ликвидировать его в пределах килл-зоны.

Общая ситуация на передовой

Несмотря на непрекращающееся давление и пропагандистские выдумки Кремля, оккупанты не достигают поставленных целей на передовой. Ухудшение погодных условий в сочетании с высокоточной работой украинских дронов и артиллерии лишает захватчиков шансов на успех.