Ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою, проте ворог зазнає великих труднощів під час спроб просування вперед. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив командир 4-го батальйону "Сила Свободи" 4-ї бригади НГУ "Рубіж" майор Володимир Назаренко.

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Як російська пропаганда викривляє реальність на фронті?

Російська пропаганда регулярно поширює неправдиві заяви про швидке просування та взяття населених пунктів, які не мають нічого спільного з дійсністю. Зокрема, окупанти стверджували про успіхи на окремих ділянках, проте запеклі бої точаться лише на підступах до позицій сил оборони.

Ворожа пропаганда крокує набагато більшими темпами, ніж те, на що здатне військо окупантів, ніж те, що є дійсно на землі. Вони заявляють, що просунулись та взяли населені пункти, хоча це неправда– зазначив Назаренко.

Військовий повідомив, що на Покровському напрямку загарбникам не вдається реалізувати свої плани. Українські бійці пильно контролюють ситуацію та продовжують завдавати ворогу суттєвих втрат.

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Погодні умови ускладнюють штурми окупантів

З настанням зимового періоду та відсутністю рослинності для маскування загарбникам стало набагато важче організовувати штурмові дії. Складні побутові фактори та відкритий простір роблять переміщення ворожої піхоти помітним здалеку.

З тим, як немає зеленки, з тим, як вже зимовий період, окупантам наступати набагато тяжче через елементарні побутові умови й через те, що їх видно як на долоні, не є можливим заховатися– відзначив командир батальйону.

Завдяки цьому українські воїни своєчасно виявляють ворожі групи та відкривають вогонь на ураження. Спроби противника непомітно підійти до окопів закінчуються для нього фатально.

Яку тактику штурмів використовує ворог?

Командування ворожої армії продовжує кидати в бій підрозділи без належної підготовки та забезпечення. Загарбники намагаються використовувати ту саму схему з піхотними накатами, яку безрезультатно застосовували раніше.

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По факту це звичайне, конвеєрне, одноразове вже навіть не гарматне м'ясо, а дронове м'ясо. У більшості це низькоякісно підготовлені, одноразові якісь найманці, зеки, злочинці, яких вони кидають без належного забезпечення просто вперед– підсумував військовий.

Він зауважив, що для ефективної протидії цим групам необхідні дрони з тепловізійними сенсорами. Саме така техніка допомагає зупиняти інфільтрацію противника під час туманів та ліквідувати його в межах кіл-зони.

Загальна ситуація на передовій

Попри безперервний тиск і пропагандистські вигадки Кремля, окупанти не досягають поставлених цілей на передовій. Погіршення погодних умов у поєднанні з високоточною роботою українських дронів та артилерії позбавляє загарбників шансів на успіх.