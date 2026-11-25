Про особливості бойових дій на передовій, спроби росіян інфільтруватися в українські позиції та ситуацію поблизу Добропілля розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу. Також він прокоментував удари по російських кораблях у морі.

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На фронті фактично немає суцільної лінії зіткнення

За словами військового, через нерівномірність смуги бойових дій говорити про класичну лінію бойового зіткнення дедалі складніше. На окремих ділянках українські та російські позиції розташовані дуже близько одна до одної: на відстані 100 метрів можуть бути по дві позиції кожної зі сторін.

Росіяни намагаються інфільтруватися в наші позиції. Але жодних умовних досягнень, про які любить розповідати противник, немає– наголосив Отченаш.

Як приклад він навів Добропілля. За його словами, росіяни ще в жовтні 2026 року у своїх звітах оголосили про окупацію населеного пункту, однак досі не можуть повноцінно туди дістатися. Окупанти втрачають велику кількість особового складу під час спроб проникнути в місто та накопичити там сили.

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«Вони навіть не можуть доїхати до місця накопичення. Відповідно, про які перемоги і досягнення говорить противник, важко сказати», – зауважив офіцер.

Це відбувається тому, що російська техніка, мотоцикли та квадроцикли знищуються ще на підходах до місць накопичення.

Отченаш назвав 2026 рік найефективнішим для Сил оборони

Військовий також звернув увагу на результати українських ударів по російській нафтовій інфраструктурі. На його думку, 2026 рік став найефективнішим для Сил оборони України з погляду завдання втрат противнику. Зокрема, він згадав системні атаки на нафтопереробні заводи Росії, які спричиняють великі економічні збитки державі-агресорці.

Російські кораблі горять навіть без українського флоту

Окремо Отченаш прокоментував українські удари по російських кораблях у морських акваторіях. Він високо оцінив здатність України завдавати таких ударів, попри відсутність власного повноцінного флоту. Військовий зауважив, що Україні важливий сам результат – знищення російських кораблів та особового складу противника. Хто саме стоїть за такими операціями, на його думку, не має принципового значення.

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Найкраще, що може трапитися, – це коли російські кораблі горять, вибухають, російські моряки помирають. На будь-якій території… Неважливо, хто це зробив: якісь умовні привиди, карма, невідомі безпілотні комплекси– сказав Отченаш.

Він додав, що хотів би бачити знищення всього російського флоту, а також зазначив, що такі операції можуть здійснювати невідомі виконавці навіть у міжнародних водах.

Ситуація на фронті

Бойові дії тривають на кількох напрямках, а російські війська продовжують шукати можливості для просування та тиснути на позиції Сил оборони. Водночас українські захисники стримують наступ противника та завдають йому втрат.