Речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук наголошує, що ситуація кардинально змінилася порівняно з початком повномасштабної війни. Про це пише "Укрінформ".

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Що відбувається з Чорноморським флотом Росії?

За його словами, останнім часом атаки із застосуванням крилатих ракет "Калібр" відбуваються приблизно один раз на місяць. При цьому, за оцінкою ВМС, навіть ці пуски Росія, ймовірно, здійснює без виходу кораблів у відкрите море.

Остання атака із застосуванням "Калібрів", яка зараз відбувається доволі нечасто, приблизно раз на місяць, імовірніше за все вже відбувалася прямо з пункту базування. Тобто вийти в море вони не ризикують навіть для пусків крилатих ракет,

– сказав Плетенчук.

Речник ВМС зазначив, що така поведінка російського флоту є наслідком успішної роботи українських Сил оборони. За більш ніж чотири роки повномасштабної війни Росія втратила значну кількість кораблів, а також змушена була змінити всю систему застосування свого Чорноморського флоту.

Якщо у 2022 році російські кораблі могли безперешкодно діяти поблизу українського узбережжя, то тепер вони максимально уникають виходу в море. За словами Плетенчука, зміни особливо помітні, якщо порівняти нинішню ситуацію з першими місяцями вторгнення.

У ВМС наголошують, що сьогодні російське командування змушене думати насамперед про збереження корабельного складу, а не про активне застосування флоту. Постійна загроза ударів українських морських дронів, ракет та інших засобів ураження суттєво обмежила свободу дій російських сил у Чорному морі.

Плетенчук також підкреслив, що Росія фактично втратила можливість реалізовувати морську блокаду України так, як планувала на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, нині залишки Чорноморського флоту переважно виконують оборонні завдання та намагаються уникати будь-яких ризиків, пов'язаних із виходом у море.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія програла боротьбу за Чорне море завдяки успішним діям українських Військово-морських сил та інших складових Сил оборони. Ще кілька років тому багато хто вважав подібні результати неможливими.

Успішні операції українських захисників суттєво послабили можливості російського флоту, який на початку повномасштабної війни мав перевагу в Чорному морі. Зеленський наголосив, що звільнення острова Зміїний, удари по російських кораблях, військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму та портах стали ключовими етапами зміни безпекової ситуації в регіоні.

Президент підкреслив, що розвиток флоту та морської освіти залишається одним із пріоритетів України в умовах війни та довгострокового зміцнення обороноздатності країни.